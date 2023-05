Vremenska prognoza 26. maj 2023.

Do kraja maja, ali i početkom juna vreme bez bitnije promene. Sparno uz česte pljuskove, povremeno i obilnije. Najviše kiše očekuje se na severu i zapadu zemlje, gde će biti na snazi narandžasti meteo alarm. Jutarnja temperatura od 11 do 16 stepeni, najviša dnevna od 21 do 25. I u Beogradu smena sunca i oblaka i povremeno pljuskovi. Temeprautra do 23 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 26.05.2023. Petak: Promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, češćim u drugom delu dana, a lokalno se očekuje i pojava intenzivnih pljuskova sa grmljavinom, gradom i većom količinom padavina. U Vojvodini pre podne pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, severozapadni, u zoni pljuskova ponegde i jak. Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša od