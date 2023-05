RHMZ najavio veću količinu padavina: 3 dela Srbije na udaru pljuskova i grmljavine! Ovo je prognoza do kraja meseca

U Srbiji će danas biti promenljivo vreme, uz smenjivanje sunčanih i oblačnih intervala i s lokalnom pojavom pljuskova i grmljavine, najviše u centralnim, južnim i istočnim delovima zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura od devet do 16, a najviša od 22 do 26. U Beogradu danas promenljivo uz smenjivanje sunca i oblaka. Lokalno se očekuju kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 16, a najviša oko 24 stepena. Upaljen meteo alarm Kako je objavio RHMZ, žuti meteo alarm na snazi je u celoj Srbiji zbog kiše i grmljavine, a to znači da vreme može biti potencijalno