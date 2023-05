Bivši član "Otpora": Nije ni čudo što su se vratili ljudi iz Miloševićevog režima

Bivši član "Otpora" Ivan Marović kaže da je potrebno da protesti "Srbija protiv nasilja" prerastu u pokret, jer protest sam po sebi ne može da dovede do promene.

"Istraživanja kažu da u proseku kampanja protiv hibridnih režima traje tri-četiri godine", rekao je Marović u emisiji Newsnight na N1. Ocenio je da vlast pokušava da učvrsti poziciju i spreči trend koji je neminovan, a to je opadanje podrške među građanima. Sociolog Ratko Božović kaže da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nema "sluha za one druge, koji mu ne aplaudiraju". On je rekao da je društvo prepolovljeno kao jabuka presečena nožem. "Imamo čak, moglo bi se