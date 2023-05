RHMZ: Od sutra do 2. juna lokalna pojava jakih pljuskova sa grmljavinom i gradom

NOVI SAD - U Srbiji danas promenljivo vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavinu, koji ponegde mogu biti izraženiji sa većom verovatnoćom u centralnim, južnim i istočnim delovima.

Republički hidrometerološki zavod upozorio je da se od sutra do 2. juna očekuje lokalna pojava jakih pljuskova sa grmljavinom i gradom. "Pljuskovi i grmljavina koji se na području Srbije očekuju do kraja maja i početkom juna, lokalno će biti izraženiji, uz pojavu grada i sa velikom dnevnom količinom padavina, od 20 do 50 mm u zoni najintenzivnijih pljuskova, a lokalno i više", naveo je RHMZ.