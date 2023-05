Danas u Srbiji nestabilno vreme, pljuskovi i grmljavina od podneva

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, češćim od podneva, a lokalno se očekuje i pojava intenzivnih pljuskova sa grmljavinom, gradom i većom količinom padavina.

Republički hidrometeorološki zavod je saopštio da će u Vojvodini pre podne biti pretežno sunčano. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, u zoni pljuskova ponegde i jak. Najniža temperatura biće od 11 do 16, a najviša od 21 do 25 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo vreme uz smenjivanje sunčanih i oblačnih intervala. Kiša ili pljusak sa grmljavinom biće lokalna pojava, pa se padavine očekuju u pojedinim delovima grada ili u široj okolini. Najniža temperatura