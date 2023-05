Anđelković o izboru Vučevića: Suštinski se ništa nije promenilo

Beta pre 22 minuta

Politički analitičar Dragomir Anđelković ocenio je da se današnjim izborom Miloša Vučevića za predsednika Srpske napredne stranke (SNS) "ništa nije desilo" jer će dosadašnji lider SNS Aleksandar Vučić to nastaviti da bude, "isto kao što je i premijer vlade Srbije".

Anđelković je agenciji Beta kazao da se "promena na čelu SNS nije se, zaista, ni desila", te da, kako je ocenio, "Vučić vlada putem postavljanja ljudi koji će izvršavati njegove naloge i ništa se neće promeniti" u vladajućoj partiji u Srbijii.

"On (Vučić) je procenio da mu se iz raznih razloga isplati da se pomeri, u narednom (poiltičkom) koraku na neko drugo mesto a to će biti predsednik pokreta koji pravi...i zbog toga što je davno obećao da će napustiti mesto lidera SNS i zato što želi da unese neku novinu", kazao je on.

Prema njegovim rečima, pri sve tome, Vučić "suštinski ostaje lider SNS".

"Vučevića je izabrao zato što unutar SNS verovatno nije imao pristojniju osobu...Vučević važi za odmerenog čoveka koji nema antigonizme ni u SNS niti ga javnost doživljava onoliko negativno koliko većinu drugih funkcionera, a s druge strane, potpuno mu je lojana i radiće sve što mu se kaže", kazao je Anđelković.

Prema njegovim rečima, u SNS nema novog predsednika i ta stranka "ima samo novu masku".

