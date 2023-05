Uhapšen najtraženiji begunac ruande: Nakon više decenija bekstva osumnljičeni za genocid pronađen u Južnoj Africi

Najtraženiji begunac koji se sumnjiči da je poničio genocid u Ruandi 1994. uhapšen je u Paarlu u Južnoj Africi nakon decenija bekstva.

Fuldžens Kajišema je optužen da je orkestrirao ubistvo više od 2.000 Tutsi izbeglica- žena, muškaraca, dece i staraca, u katoličkoj crkvi Niange. U bekstvu je od 2001. godine. On je uhvaćen u sredu u zajedničkoj operaciji južnoafričkih vlasti i istražitelja UN. Kada je uhapšen, Kajišema je prvobitno negirao svoj identitet, navodi se u saopštenju tima UN. Ali do kraja večeri im je rekao: „Dugo sam čekao da me uhapse. Istražitelji su rekli da je koristio višestruke