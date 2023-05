Danas novi protest "Srbija protiv nasilja" u Beogradu

U Beogradu će biti održan četvrti po redu protest "Srbija protiv nasilja". Okupljanje će početi u 18 časova ispred Doma Narodne skupštine i, prema najavama organizatora, trajaće do 22 sata.

Prema najavama, most Gazela ovaj put neće biti blokiran, a deo opozicionih stranka najavio je da će tokom današnjeg protesta napraviti “prsten oko RTS-a” i poručio da ne odustaju od ranije iznetih zahteva. “Krenućemo sa trga ispred Narodne skupštine ka RTS-u, i to Bulevarom do Pravnog fakulteta i Takovskom do javnog servisa. Napravićemo prsten oko RTS-a zato što je to servis svih građana Srbije”, rekao je ranije šef poslaničke grupe Narodne stranke Miroslav