Prvi komercijalni let kineskog putničkog aviona C919

Uskotrupni C919 je prvi kineski mlazni avion koji je razvijen u skladu s međunarodnim standardima i posjeduje nezavisna prava intelektualne svojine.

Putnički uskotrupni avion C919 koji je razvijen i proizveden u Kini u nedjelju je uspješno obavio prvi komercijalni let od Šangaja do Pekinga, čime je potvrđen zvanični ulazak te kineske letjelice na tržište civilne avijacije. Let MU9191 kompanije China Eastern Airline poletio je sa međunarodnog aerodroma u Šangaju sa 128 putnika, prenosi Tanjug, pozivajući se na agenciju Xinhua. Let je trajao nešto manje od tri sata, a nakon slijetanja na međunarodni aerodrom u