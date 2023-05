Borelj: Priština mora da deeskalira situaciju i ne preduzima destabilizujuće korke

Šef diplomatije Evropske unije Žozep Borelj saopštio je da je razgovarao sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom i da su se obojica složila da Priština mora da deeskalira situaciju. "Razgovarao sam sa generalnim sekretarom Stoltenbergom o situaciji na severu Kosova.

Složili smo se da Priština mora da deeskalira situaciju i da ne preduzima jednostrane, destabilizujuće korake. Spoke to @NATO SG @jensstoltenberg about the situation in north of Kosovo. We agree that Pristina must de-escalate and not take unilateral, destabilising steps. Appreciate the continuous good coordination between @EULEXKosovo and @NATO_KFOR in ensuring a safe & secure environment — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 28, 2023 Zahvalni smo za