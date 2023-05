Danas oblačno i nestabilno vreme, popodne pljuskovi i grmljavina

U Srbiji će danas biti nestabilno vreme, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša od 21 do 25 stepeni. Vetar slab do umeren, severni, u zoni pljuskova kratkotrajno i jak olujni. U Beogradu će biti promenljivo i nestabilno, posle podne sa pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura oko 14, a najviša oko 23 stepena. Reumatski bolovi i poremećaji sna su očekivani kao meteoropatske reakcije. Izvor: Beta