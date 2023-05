Vučić: Kako RTS izveštava, to ima samo još u Severnoj Koreji

Ostavka zaposlenih na RTS-u nikada nije bila zvaničan zahtev, ali što se toga tiče, potpisaću, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Gostujući večeras u emisiji „Hit Tvit“ na TV Pink, Vučić se osvrnuo na Javni servis Srbije. „Potpisaću im, jer mislim da je RTS postao, hajde kao predsednik biću blaži… Mislim da je RTS postao veoma, veoma pristrasan na njihovu stranu i to je jedino što mogu da kažem. Nisam razumeo što protestuju, ali oni to iz hira. To oni naučili, još od Mitevića, hajde da idemo, pričamo nešto, pričamo gluposti…“, rekao je predsednik. Predsednik je izveštaj RTS-a sa protesta