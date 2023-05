U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa kišom

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim u drugom delu dana, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Lokalno se očekuju i vremenske nepogode sa gradom i većom količinom padavina. Duvaće vetar slab do umeren, severoistočni i istočni, u zoni pljuskova kratkotrajno jak i olujni. Najniža temperatura od 12 stepeni do 16, a najviša od 22 do 25 stepeni. U Beogadu će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno, posle podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće vetar slab do umeren, severni, u zoni pljuskova krakotrajno jak. Najniža temperatura oko 14, a najviša