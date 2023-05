U Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima

Prema prognozi RHMZ, u Srbiji će danas tokom dana biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim u drugom delu dana.

Lokalno se očekuju i vremenske nepogode sa gradom i većom količinom padavina. Vetar slab do umeren, severoistočni i istočni, u zoni pljuskova kratkotrajno jak i olujni. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. U Beogradu danas promenljivo oblačno i nestabilno, posle podne sa pljuskovima i grmljavinom, koji u pojedinim delovima grada mogu biti izraženiji uz lokalnu pojavu grada. Vetar slab do umeren, severni, u zoni pljuskova