U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa kišom

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom jutra po kotlinama i duž rečnih tokova se očekuje kratkotrajna magla. Lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode s gradom i većom količinom kušše. Duzvaće slab do umeren severoistočni i istočni vetar koji će u zoni pljuskova kratkotrajno biti jak i olujni. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 22 do 26 stepeni. U Beogradu se danas takođe očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, popodne i uveče s pljuskovima i grmljavinom. U pojedinim