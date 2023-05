(Video) "vezala sam se za lutku, umislila sam da sam prava majka": Lepa Lukić nema decu, ali je imala tri velike ljubavi: "Sama sam, šta će mi sada brak"

Pevačica Lepa Lukić imala je u životu tri velike ljubavi. Muškarce je birala po srcu, a ne po materijalnom statusu, ali, ni sa jednim nije imala decu. Tokom boravka u jednom rijalitiju imala je zadatak da tri dana brine o lutki koju dan-danas čuva u svom stanu i koja ima posebno mesto u njenoj spavaćoj sobi.

Lepa Lukić u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" koja se emituje samo na Blic televiziji, sredom u 22 sata na MTS kanalu 115 priča o tome kako bratanca i njegovu decu gleda kao svoje i koliko je vezana za njih. - Jeste, moja deca od malih nogu. Bratanac, jedinac on ima dvoje dece, to je kao da su moja deca, to su moji unuci koji mene poštuju i vole i znaju šta su sve od mene dobili. Ja sam srećna što oni mene poštuju. Zovu me Lila, ja njima dođem