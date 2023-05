Novak Đoković: Napred Denver

Najbolji srpski teniser Novak Đoković našao se u centru pažnje svetskih medija posle poruke koju je napisao na kameri nakon pobede nad Aleksandrom Kovačevićem u prvom kolu Rolan Garosa, piše Sport Klub. „Kosovo je srce Srbije“, napisao je 36-godišnji teniser, što je izazvalo brojne reakcije.

Posle trijumfa nad Martonom Fučovičem u drugom kolu, Đoković je poručio da stoji iza svoje izjave. Đoković je sa 3-0 savladao Martona Fučoviča i naredni rival mu je Alehandro Davidovič Fokina iz Španije. Novinare je zanimalo da Novak da komentar svoje poruke u vezi sa Kosovom i Metohijom. „Ne smeta mi što sam to rekao, rekao bih opet, ali već imate moje izjave. Svestan sam da se mnogi ne slažu, ali to je to, stojim iza toga. Nema slema bez drame za mene, to me