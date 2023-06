Čujte ovo za sva vremena! Novak Đoković opet o Kosovu, začepio usta celom svetu

SRPSKI teniser Novak Đoković preskočio je još jednu prepreku na Rolan Garosu pošto je sinoć pobedio Martona Fučoviča sa 3:0 u setovima.

Foto: Goran Čvorović Bio je to jedan fenomenalan meč gde je Srbinu bilo teže nego što rezultat pokazuje. Međutim, i pored sjajnog tenisa, strane medije je uglavnom interesovala “epizoda Kosovo” – za šta je Novak bio više nego spreman. Upitan da li mu je zaista potrebna nova dramatična epizoda u karijeri – posle svega što je proživeo proteklih godina, naš as kaže: - Ne smeta mi što sam to rekao, rekao bih opet, ali već imate moje izjave. Svestan sam da se mnogi ne