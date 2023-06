Topao i nestabilan prvi dan juna! Raste temperatura, a kiša i grmljavina ne prestaju - Evo šta nas čeka do kraja nedelje

Danas će u Srbiji biti minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 24°C do 27°C.

Danas će u Srbiji biti minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 24°C do 27°C. Srbija: U četvrtak toplo, sparno i nestabilno uz sunčane periode i dnevni razvoj oblaka sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab jugoistočni, istočni i severoistočni. Pritisak oko ili malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 24°C do 27°C. Uveče je ponegde moguća kratkotrajna kiša. Beograd: U četvrtak