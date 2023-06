Kiša se ne predaje! Očekuju se i lokalne nepogode sa gradom: U ovim delovima Srbije biće najtoplije

Danas će u Srbiji minimalna jutarnja temperatura biti od 12°C do 16°C, a maksimalna od 24°C do 27°C.

Danas će u Srbiji minimalna jutarnja temperatura biti od 12°C do 16°C, a maksimalna od 24°C do 27°C. Srbija: Promenljivo i nestabilno vreme uz sunčane periode i dnevni razvoj oblaka sa povremenom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Moguće su i lokalne nepogode sa gradom i obilnijom kišom. Manja šansa za kišu je na severu Vojvodine. Vetar slab promenljivog pravca. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, a