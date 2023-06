Vučić o situaciji na severu Kosova: Svakoga dana može doći do eskalacije sukoba, Kurti želi da Srbija i NATO uđu u sukob

Drago mi je da su ljudi u Srbiji zadovoljni što se rezultati odgovorne politike vide, ali ja nisam tako optimističan. Meni su pred ovu emisiju petoro savetnika rekli da ne budem pesimističan, ja stvari vidim drugačije od vas. Te slike sa severa KiM pogrešno pokazuju, istina je da je kosovska policija izvlačila Srbe, a ne NATO, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras gostujući na TV Prva.

- Što se tiče opšte situacije, svi znaju da je Priština i Kurti krivi i reći će vam to, ali mi od toga nemamo ništa jer on znamo da šta god uradi, Amerikanci i Englezi biti za to da mora da se čuva tzv kosovska nezavisnost, da se ne dozvoli povratak naše vojske i policije, da se ne dozvoli autonomija Srbima - rekao je on, naglašavajući da Kurti želi da NATO i Srbija uđu u sukob i da svakoga dana može doći do eskalacije sukoba. - Danas je EU izašla sa saopštenjem