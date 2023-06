Rud, Nišioka i Rune u osmini finala Rolan Garosa

Četvrti teniser sveta Norvežanin Kasper Rud plasirao se danas u osminu finala Rolan Garosa, pošto je savladao Kineza Žinžen Žanga sa 3:1 po setovima 4:6, 6:4, 6:1, 6:4.

On je do pobede nad 71. igračem sveta stigao posle dva sata i 38 minuta igre. U osmini finala Rud će igrati protiv boljeg iz meča Nikolas Jari – Markos Giron. Plasman u osminu finala obezbedio je i Japanac Jošito Nišioka, savladavši Brazilca Tijaga Sejbota Vilda sa 3:2 (3:6, 7:6, 2:6, 6:4, 6:0). Nišioka (33) do pobede nad Brazilcem (172) je stigao posle tri sata i 42 minuta igre, prenosi Beta. On će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela Hrvata Borne Ćorića