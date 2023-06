Vremenska prognoza 4. jun 2023.

Drugog dana vikenda na severu zemlje sunčano. U ostalim krajevima ponovo oblačno, a na istoku i jugu biće uslova za kišu i pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. U Beogradu i sunce i oblaci, a temperatura do 25.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 4.06.2023.Nedelja: Ujutro ponegde po kotlinama zapadne i jugozapadne Srbije kratkotrajna magla. U toku dana na severu i zapadu pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. U ostalim krajevima promenljivo oblačno, na istoku i jugu i nestaiblno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti obilniji. Najniža temperatura od 10 do 16, najviša od 20 u