(VIDEO) Tuča u Novom Sadu, velike grupe muškaraca došle na Liman i počele crtanje trobojki po zgradama

N1 Info pre 19 minuta  |  021.rs nova.rs
(VIDEO) Tuča u Novom Sadu, velike grupe muškaraca došle na Liman i počele crtanje trobojki po zgradama

Velike grupe pristalica Srpske napredne stranke (SNS) jutros su se uputile ka Limanu u Novom Sadu gde su građani u subotu uveče iscrtali murale na mestima gde su prethodno bili ispisani grafiti mržnje, javlja Autonomija.info.

U jednom momentu došlo je do tuče, pošto je nekoliko muškaraca pokušalo da okupljenima prospe farbu. Stanovnici Mesne zajednice „Boško Buha“ koji se protive izgradnji crkve na zelenoj površini kod Štranda organizovali su ranije krečenje grafita koji su se pojavili prethodnih dana, a koji su protumačeni kao grafiti mržnje, pretnje i podela. Umesto grafita su pojedini građani iscrtali murale. Građani od jutros na društvenim mrežama objavljuju snimke grupa muškaraca
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Tuča u Novom Sadu: Pristalice SNS došle da crtaju trobojke po zgradama, izbio sukob VIDEO

Tuča u Novom Sadu: Pristalice SNS došle da crtaju trobojke po zgradama, izbio sukob VIDEO

Nova pre 9 minuta
Veći broj muškaraca na Limanu ponovo iscrtava trobojke po zgradama, došlo i do tuče

Veći broj muškaraca na Limanu ponovo iscrtava trobojke po zgradama, došlo i do tuče

Insajder pre 14 minuta
Bravo: Tražimo hitnu reakciju policije zbog okupljanja u crno obučenih grupa na Limanu; TV N1 javlja da se upravo dešava tuča…

Bravo: Tražimo hitnu reakciju policije zbog okupljanja u crno obučenih grupa na Limanu; TV N1 javlja da se upravo dešava tuča

Danas pre 5 minuta
Napeto u Novom Sadu: Pristalice SNS crtaju trobojke na zgradama u Limanu gde su građani prekrečili grafite mržnje VIDEO

Napeto u Novom Sadu: Pristalice SNS crtaju trobojke na zgradama u Limanu gde su građani prekrečili grafite mržnje VIDEO

Nova pre 15 minuta
VIDEO: SNS aktivisti u pohodu, Limanci zovu Novosađane u pomoć

VIDEO: SNS aktivisti u pohodu, Limanci zovu Novosađane u pomoć

Moj Novi Sad pre 34 minuta
VIDEO: Veći broj muškaraca na Limanu ponovo iscrtava trobojke po zgradama, došlo i do tuče

VIDEO: Veći broj muškaraca na Limanu ponovo iscrtava trobojke po zgradama, došlo i do tuče

Radio 021 pre 24 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSrpska napredna strankaSNS

Društvo, najnovije vesti »

Velika akcija saobraćajaca: „Opkolili“ Guču pa za 12 sati zabeležili 18.200 prekršaja

Velika akcija saobraćajaca: „Opkolili“ Guču pa za 12 sati zabeležili 18.200 prekršaja

Nova pre 4 minuta
Tuča u Novom Sadu: Pristalice SNS došle da crtaju trobojke po zgradama, izbio sukob VIDEO

Tuča u Novom Sadu: Pristalice SNS došle da crtaju trobojke po zgradama, izbio sukob VIDEO

Nova pre 9 minuta
Veći broj muškaraca na Limanu ponovo iscrtava trobojke po zgradama, došlo i do tuče

Veći broj muškaraca na Limanu ponovo iscrtava trobojke po zgradama, došlo i do tuče

Insajder pre 14 minuta
Bravo: Tražimo hitnu reakciju policije zbog okupljanja u crno obučenih grupa na Limanu; TV N1 javlja da se upravo dešava tuča…

Bravo: Tražimo hitnu reakciju policije zbog okupljanja u crno obučenih grupa na Limanu; TV N1 javlja da se upravo dešava tuča

Danas pre 5 minuta
Ova vrsta sira može dovesti do začepljenja arterija

Ova vrsta sira može dovesti do začepljenja arterija

Danas pre 5 minuta