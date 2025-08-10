(VIDEO) Tuča u Novom Sadu, velike grupe muškaraca došle na Liman i počele crtanje trobojki po zgradama

Velike grupe pristalica Srpske napredne stranke (SNS) jutros su se uputile ka Limanu u Novom Sadu gde su građani u subotu uveče iscrtali murale na mestima gde su prethodno bili ispisani grafiti mržnje, javlja Autonomija.info.

U jednom momentu došlo je do tuče, pošto je nekoliko muškaraca pokušalo da okupljenima prospe farbu. Stanovnici Mesne zajednice „Boško Buha“ koji se protive izgradnji crkve na zelenoj površini kod Štranda organizovali su ranije krečenje grafita koji su se pojavili prethodnih dana, a koji su protumačeni kao grafiti mržnje, pretnje i podela. Umesto grafita su pojedini građani iscrtali murale. Građani od jutros na društvenim mrežama objavljuju snimke grupa muškaraca