Stotine mladića iscrtava trobojke na Limanu u Novom Sadu

Više stotina mladića, koji odećom podsećaju na pripadnike navijačkih grupa, okupilo se jutros kod zgrade Naftne industrije Srbije i Mosta slobode na Limanu, nakon čega su počeli da iscrtavaju trobojke na fasadama zgrada novosadskog naselja Liman 2.

Na društvenim mrežama i Viber grupama zborova građana Novog Sada podeljene su fotografije od jutros na kojima se vidi njihovo okupljanje, kao i predsednik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) i bivši gradonačelnik Miloš Vučević.

On se može videti kako iz kola pokazuje prstom na mural koji su žitelji Limana 1 sinoć iscrtali na mestu gde su do juče stajale uvrede i najave izgradnje nove crkve u blizini, a koje su prethodno prekrečili.

Nakon što je na više lokacija juče uklonjeno mnoštvo grafita koji, kako su naveli iz Saveta mesne zajednice Liman 1, "pozivaju na podele", kao i trobojke kojima su obeležene fasade u ovom delu grada nakon što je SNS izgubila izbore za mesne zajednice 2021. godine, na društvenim mrežama su se pojavili pozivi da se trobojke ponovo iscrtaju organizovano.

Incident u Novom Sadu, nastavlja se iscrtavanje trobojki po fasadama

U novosadskom naselju Liman došlo je do nekoliko incidenata prilikom masovnog iscrtavanja trobojki po fasadama zgrada, fizičkih duela i policijskog privođenja građana, javlja reporter agencije Beta.

Više stotina mladića, po svemu sudeći aktivista vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), okupilo se jutros kod zgrade Naftne industrije Srbije i Mosta slobode na Limanu, kao i kod okretnice gradskih autobusa kod Štranda, a zatim krenulo da iscrtava trobojke po fasadama.

U jednom momentu je došlo do incidenta u blizini OŠ "Jovan Popović”, kada je jedan od mladića iz obližnje zgrade prosuo farbu kojom su aktivisti farbali fasade, da bi zatim došlo do fizičkog sukoba.

On se sukobio sa aktivistom SNS-a i "studentom koji želi da uči" Vukašinom Đokovićem, nakon čega su ga priveli policajci u civilu.

Portal 021 javlja da je privedeno više osoba, ali zvanične potvrde za ovu vest još uvek nema.

Aktivisti SNS-a su pocepali i plakat koji su juče građani postavili, s porukom "Na Limanu raste cveće, ovde crkve biti neće", a preko bilborda stavili zastavu Srbije.

Nakon što je nekoliko stotina okupljenih prefarbalo fasade na zgradama u ulici Narodnog fronta na Limanu 2, zaputili su se dalje ka Limanu 3 i Limanu 4.

U međuvremenu, na Limanu 4 se pojavila i policija sa više vozila i maricom.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak kombija punog kanti farbe koji prati aktiviste SNS-a dok iscrtavaju fasade.

