Mesarović u Novom Sadu: Vraćena srpska zastava, tamo gde joj je i mesto

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Potpedsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarovic izjavila je da je danas u Novom Sadu građanima ovog grada vraćena srpska zastava, tamo gde joj je i mesto. "Ne znam koliko sam bila vešta u ovome, ali ponosno vraćam srpsku zastavu tamo gde joj je mesto.

Srpska Atina, Novi Sad, Vojvodina, naša Srbija oduvek su se ponosili srpskom zastavom, to je za nas nešto sveto", poručila je Mesarović učestvujući u akciji prefarbavanja zida zgrade na Limanu. Ona je dodala da ne zna kako da nazove ljude koji prefarbavaju srpsku trobojku, osim antisrpskim nasilnicima, onima koji hoće da destabilizuju Vojvodinu, kojima je to samo parče krpe. "Za nas je to svetinja, ponos, za nas je svetinja i srpska pravoslavna crkva, koja će biti
Vlada SrbijeNaša SrbijaVojvodinaNovi SadAtina

