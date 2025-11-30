Kakvo nas vreme danas očekuje?

Nedeljnik pre 2 sata
Kakvo nas vreme danas očekuje?

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo na jugoistoku i istoku još pre podne sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, dok se posle podne i u ovim krajevima očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Tokom jutra magla ili niska oblačnost. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na jugoistočni pravac. Jutarnja temperatura od minus jedan do četiri, a najviša dnevna od četiri do 10. U Beogradu tokom jutra u nižim
