Pred nama je vrlo hladna noć, biće i ove opasne pojave. Zna se kad staju padavine

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu danas u 18:55 najnovijim saopštenjem.

RHMZ u poslednjoj najavi navodi da će do kraja dana biti oblačno i tmurno uz postepen prestanak padavina. - Uveče i tokom noći delimično razvedravanje sa zapada, a pred jutro mestimično slab mraz, stvaranje magle i niske oblačnosti, naročito u nižim predelima i po kotlinama - navodi RHMZ. POČETKOM SEDMICE SLAB JUTARNjI MRAZ I MAGLA. DNEVNE TEMPERATURE U PORASTU, ALI OD SREDE UZ KOŠAVU. U ponedeljak (01.12.) ujutro mestimično slab mraz, a po kotlinama i u nižim