Prolećni rolerkoster – sunce, oblaci i kiša

I sunce i oblaci i kiša očekuju se drugog dana vikenda. Najviša dnevna temperatura biće do 26 stepeni.

Nestabilno i promenljivo vreme u zemlji se nastavlja. Sunčano vreme biće na severu zemlje, dok se u ostalim krajevima očekuju kišu, pljuskove i grmljavina. Jutarnja temperatura biće od 10 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. U Beogradu očekuju se i sunce i oblaci, s temperaturom do 25 stepeni. I u ponedeljak biće promenljivo i nestabilno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 27 stepeni.