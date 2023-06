Na severu danas sunčano, na jugu pljuskovi: Temperatura do 27°C

Jutarnja temperatura od 10 do 16°C

Na severu Srbije u nedelju sunčano. U ostalim predelima očekuje se promenljivo oblačno, ujutro i pre podne na jugu i na istoku ponegde sa kišom, a tokom dana, naročito posle podne može biti i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, lokalno i u centralnim predelima. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području pojačan, a na jugu Banata jak. Jutarnja temperatura od 10 do 16°C, maksimalna dnevna od 21°C na jugu do 27°C na severu Srbije. U Beogradu u