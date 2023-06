"Kurti ima dva dana da odgovori na naše zahteve": Eskobar: "u petak ćemo obavestiti javnost da li je došlo do nekog napretka"

Specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar izjavio je danas da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti ima dva dana da odgovori na zahteve EU i SAD.

On je novinarima u Prištini rekao da će on i specijalni izaslanik EU za dijalog Miroslav Lajčak u petak obavestiti javnost da li ima napretka ili ne, prenosi Reporteri. Kako je rekao, Kurti je dužan i da se do petka izjasni o pitanju izbora na severu, kao i da Ohrid nema plan B i da sporazum mora da se primeni. Rekao je i da Kurti ima nacrt statuta ZSO, ali da ga krije. - Nacrt statuta treba odmah da predstavi Vlada, a SAD i EU očekuju da ce se to uskoro dogoditi -