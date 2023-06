Ukrao kombi, napao policiju pa uhapšen

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju uhapsili su D. J. (1985) iz Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela krađa i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

On je, kako se sumnja, 2. juna, u večernjim časovima, u Vranju ukrao kombi marke „Pežo“, a kada ga je oko sat vremena kasnije uočila patrola Stanice granične policije Prohor Pčinjski i pokušala da ga zaustavi, nastavio je da vozi. Patrola ga je sustigla u selu Davidovac, a D. J. se sumnjiči da je tada flašom gađao policajce i pretio im smrću. D. J. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužiocu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju.