Urušena brana na Dnjepru u Hersonskoj oblasti, u toku evakuacija stanovništva; Ukrajinci i Rusi razmenjuju optužbe

Rat u Ukrajini – 468. dan. Velika brana u Hersonskoj oblasti Nova Kahovka uništena je tokom granatiranja, a voda se izlila i poplavila okolno područje. I dok ruski zvaničnici tvrde da je reč o "terorističkom napadu", Kijev navodi da su za urušavanje odgovorne ruske snage. Ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana oborila 20 krstarećih raketa nad Kijevom, saopštavaju tamošnje vlasti.

17:07 Šojgu: Dizanje brane Kahovka u vazduh je ukrajinski teroristički napad Granatiranje HE Kahovka bilo je teroristički napad Ukrajine, i doveo je do poplava velikog područja, poručio je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. ''Večeras je kijevski režim počinio još jedan teroristički zločin: dignuta je u vazduh hidroelektrana Kahovska, što je dovelo do poplava velikih područja'', rekao je Šojgu. U saopštenju ruskog Ministarstva odbrane, navodi se da su proboj brane