Darkov sin pravio šou na tatinoj promociji! Mali Aleksej izvodio maćehu iz lokala, tražio joj da idu do reke - evo i zašto (foto)

Pevač Darko Lazić sinoć je održao promociju novog albuma, na kojoj je okupio kolege, članove porodice i prijatelje.

Na događaju je bio i njegov sin Aleksej, kog je dobio u vezi sa Marinom Gagić. Mališan je bio prava zvezda večeri, pa je non-stop pričao sa gostima, dok je najviše vremena provodio sa maćehom, Darkovom suprugom Katarinom. Aleksej je pri početku promocije Katarinu izvodio iz lokala u kojem je održana promocija, pa je insistirao da je vodi do obližnje reke. Ona ga je slušala, pa ga je vodila za ruku do vode, a on je sve vreme pričao da hoće da sa njom "vidi brod",