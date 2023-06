"Okretanje od procesa je okretanje od EU": Eskobar o Kosovu, naveo tri stvari koje očekuje Amerika: ZSO će biti formirana, sa ovom ili nekom drugom vladom (video)

Moja vizija nije samo ko krize na severu Kosova, već imamo veoma duboku veze sa Srbijom, i dosta pozitivnih stvari se dešava u tim odnosima, rekao je specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar.

- Veoma smo zainteresovani za veze od obrazovanja, do sporta, do biznisa - rekao je Eskobar. Upitan za posledice neprihvatanja evropskog plana za Kosovo, Eskobar kaže da je to, uz podršku SAD, jasno da je evropski proces i da je medijacija evropski proces. - Okretanje od procesa okretanje je od Evropi, uz sve posledice u smislu neuspeha daljih integracija i bliže saradnje sa EU. Mislim da je to ozbiljna posledica - rekao je on. Govoreći o situaciji na severu