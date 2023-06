Lajčak: Hitno pronaći političko rešenje, cenimo spremnost Vučića da tome doprinese

BRISEL – Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak poručio je danas da nasilje nikada nije prihvatljivo i da je potrebno hitno pronaći političko rešenje za trenutnu krizu na severu KiM.

On je naglasio da ceni spremnost Vučića da doprinese do toga dođe. Lajčak je saopštio na Tviteru da su on i zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu imali duge razgovore o složenoj situaciji Srba na KiM, javlja Tanjug. Kako je saopšteno iz Predsedništva nakon jučerašnjeg sastanka predsednika Srbije sa Eskobarom i Lajčakom, „Vučić je ponovio punu