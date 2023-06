Eskobar: Formiranje ZSO je pravni zahtev za Prištinu

Specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar rekao je da je formiranje Zajednice srpskih opština pravni zahtev za prištinsku vladu, i dodao da novi izbori na severu KiM ne treba da čekaju kraj jula. Dodao je da je u razgovoru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da bi okretanje leđa sporazumu značilo okretanje leđa Evropi.

Gabrijel Eskobar rekao je na konferenciji za novinare u Beogradu da je formiranje Zajednice srpskih opština pravni zahtev za vladu, i dodao da novi izbori na severu KiM ne treba da čekaju kraj jula. "Dakle, pričam o činjenicama. To je u Briselskom sporazumu, u zaključcima Evropskog saveta, u okviru Ohridskog dogovora. To nije sporazum između Kurtija i Srbije, već Kosova i Srbije. Ako Kosovo želi u proces evroatlantskih integracija, mora to da ispuni. Pitanje je da