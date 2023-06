Rama: Makronu i Šolcu sam predao nacrt Statuta zajednice opština sa srpskom većinom

Beta pre 3 sata

Premijer Albanije Edi Rama izjavio je danas da je predsedniku Francuske Emanuelu Makronu i nemačkom kancelaru Olafu Šolcu podneo nacrt statuta Zajednice opština sa srpskom većinom (ZSO). Rama je na konferenciji za novinare u Tirani rekao da je nacrt statuta nastao kao rezultat "krema svetskog pravnog mišljenja" i, prema njegovim rečima, očekuje da će isti važiti i da će dijalog Kosova i Srbije podići na novi nivo. Rekao je da njegov predlog nikada neće postati javan. "Želim i nadam se da će ovaj materijal biti koristan da se dijalog podigne na jedan drugi nivo i da se strane nateraju da razgovaraju o konkretnim stvarima, stvarima koje se odnose na uspešno okončanje dijaloga, a ne da pričaju sami sa sobom i o sebi", naglasio je Rama. Rama je rekao da je odavno poznato da će Gordijev čvor dijaloga do kraja biti Zajednica opština sa srpskom većinom. Dodao je da je uveren da nijedna strana ne želi Zajednicu i da će dati sve od sebe da odugovlači do beskonačnosti, kako je naglasio "šireći krizu svim vrstama političkih ili tehničkih uslova". "Svakim danom sve više verujem da je stvaranje Zajednice ključ da se konačno otvore vrata za međunarodnu afirmaciju Republike Kosovo, njeno priznanje od svih, njenu stolicu u Ujedinjenim nacijama i na svim međunarodnim forumima i međusobno priznanje sa Srbijom", naglasio je Rama. Dodao je da je nacrt statuta koji je podneo poverljiv dokument i da ne tvrdi da je idealno rešenje, ali je rekao da "taj dokument najvišeg međunarodnog nivoa uzima u obzir sve za stvaranje Zajednice, smatrajući da je Zajednica deo života u Republici Kosovo i uzimajući u obzir sve preporuke Ustavnog suda Kosova". Upitan da li je o ovom nacrtu statuta konsultovao premijera Kosova Aljbina Kurtija ili predsednika Srbije Aleksandra Vučića, on je rekao da nije njegova dužnost da konsultuje bilo koju stranu.

(Beta, 06.08.2023)