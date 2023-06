Vučić: Za svako rođeno dete do 16. godine po 10.000 dinara

Predsednik Srbije rekao je večeras u obraćanju da je doneta odluka da se za svako rođeno dete do 16 godine da po 10.000 dinara. – Donosili smo odluke, mislim da smo to do sada dobro radili.

Sada smo doneli odluku da damo po 10.000 dinara za svako dete, tek rođeno, do 16. godine. To dajemo majkama, one taj novac primaju na račun. U zavisnosti od broja dece, rekao je predsednik. Zavisi od broja dece – dodao je Vučić, istakavši da će novac dobiti samohrani otac ili staratelj odnosno onaj ko se brine o deci, i oni će dobijati novčana sredstva. Prijavljivanje će početi 20. avgusta. Za 1.190.000 dece izdvojeno oko 100 miliona evra. – Majke će primiti novac,