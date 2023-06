Novi detalji ubistva starice kod Šapca: Unuk priznao da je udavio babu, pa odveo policiju na mesto gde ju je zakopao

D. Č. (33) iz Šapca, priznao je juče da je pre godinu dana ubio svoju babu, saznaje Nova.rs. Prema našim saznanjima, on je čak i pokazao gde je zakopao telo starice koja se do juče vodila kao nestala. Policija u Šapcu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsila je unuka starice zbog teškog ubistva. „Postojale su indicije da je on 26. jula prošle godine, usmrtio svoju sedamdesetpetogodišnju babu tako što ju je stezao za vrat, a potom njeno beživotno