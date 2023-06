Udavio babu (75), pa je zakopao u selu: Jezivo ubistvo u Šapcu

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova

Policija u Šapcu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsila je D. Č. (33) iz Šapca, zbog teškog ubistva. On se sumnjiči da je, 26. jula prošle godine, usmrtio svoju sedamdesetpetogodišnju babu tako što ju je stezao za vrat, a potom njeno beživotno telo odneo u jedno selo u okolini Šapca i zakopao ga. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Šapcu. (Telegraf.rs)