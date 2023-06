Turska: Poginulo pet radnika u eksploziji u tvornici raketa

Eksplozija se dogodila rano jutros u okrugu Elmadag, u predgrađu glavnog grada Ankare.

U eksploziji u fabrici raketa i eksplozivnih naprava poginulo je pet radnika, saopćilo je danas tursko Ministarstvo odbrane, prenosi agencija Tanjug pozivajući se na AP. Eksplozija se dogodila rano jutros u okrugu Elmadag, u predgrađu glavnog grada Ankare, navode agencije i dodaju kako uzrok eksplozije za sada nije poznat. In #Ankara, an explosion occurred at the missile factory of the Mechanical and Chemical Industry Corporation. A fire started after the