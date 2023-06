Boris Džonson podneo neopozivu ostavku na funkciju poslanika u britanskom parlamentu

Bivši britanski premijer Boris Džonson podneo je danas neopozivu ostavku na funkciju poslanika u britanskom parlamentu, nakon što je dobio izveštaj parlamentarnog odbora koji je istraživao da li je obmanuo Donji dom kada je rekao da su prilikom organizovanja partija u vreme kovida poštovana sva ograničenja koja su tada važila.

U dokumentu na 52 stranice koji je predao odboru u martu, Džonson je priznao da je obmanuo parlament, ali je trvdio da to nije uradio namerno. Priznao je da socijalno distanciranje nije bilo „savršeno“ na okupljanjima u Dauning stritu, ali je naveo da su to bili „važni“ radni događaji, za koje je tvrdio da su bili dopušteni, prenosi RSE. „Isterala me je šačica ljudi, bez ikakvih dokaza kojima bi potkrepili svoje tvrdnje, bez odobrenja čak i članova Konzervativne