Đoković u nedelju protiv Ruda u finalu Rolan Garosa

Četvrti teniser sveta Norvežanin Kasper Rud plasirao se večeras u finale Rolan Garosa, pošto je u tri seta pobedio Nemca Aleksandra Zvereva 6:3, 6:4, 6:0.

On je do pobede nad 27. teniserom sveta stigao posle dva sata i 11 minuta igre. U prvom setu, prvi do brejka je stigao Rud u drugom gemu. Zverev je u narednom vratio brejk, da bi Rud odmah u narednom ponovo oduzeo servis protivniku i tu prednost zadržao do kraja. Do vođstva od 2:0 u setovima Rud je stigao brejkom u sedmom gemu drugog seta. Rud je u trećem setu bio ubedljiv i bez izgubljenog gema uz tri brejka stigao do pobede. Norvežanin će u nedelju u finalu