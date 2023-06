Hrvat osvojio juniorski Rolan Garos!

Talentovani hrvatski teniser Dino Prižmić pobednik je juniorskog Rolan Garosa u muškoj konkurenciji.

Ovaj 17-godišnji splitski tinejdžer je danas u finalu ubedljivo savladao bolivijskog predstavnika Huan Karlosa Prado Anhela sa 2:0, po setovima 6:1 i 6:4. Ovo je već druga godina uzastopno u kojoj talentovani hrvatski teniseri dolaze do punog izražaja na grend slem turnirima. Podsetimo, prošle sezone je pobednik juniorskog Vimbldona bio još jedan Splićanin, Mili Poljičak. First junior Slam title 🇭🇷🏆 Dino Prizmic defeats Juan Carlos Prado Angelo 6-1, 6-4 to become