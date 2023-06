Tokom vikenda oblačno i nestabilno uz moguću pojavu grada

Prvog dana vikenda biće oblačno i nestabilno, a kiša i pljuskovi sa grmljavinom biće češći posle podne.

Ponegde se očekuje i grad. Jutarnja temperatura iznosiće od 12 do 28 stepeni. Nastavlja se promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim posle podne i uveče, a koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada. U jutarnjim satima ponegde će biti kratkotrajne magle. Duvaće uglavnom slab vetar, promenljivog pravca. Najniža temperatura iznosiće od 12 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 28