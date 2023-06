Lajčak: Nadali smo se boljem rezultatu posete Prištini i Beogradu, tenzije i dalje visoke

Beta pre 3 sata

Specijalni predstavnik EU Miroslav Lajčak izjavio je da su se specijalni izaslanik SAD Gabrijel Eskobar i on, koji su prošle nedelje boravili u Prištini i Beogradu u potrazi za političkim rešenjem krize na severu Kosova, nadali boljem rezultatu svoje misije, ali da su nažalost, uprkos nekim pozitivnim signalima, tenzije i dalje visoke. Lajčak je naveo da će o rezultatima posete i narednim koracima informisati EU i države članice i dodao da nastavlja napore kako bi se omogućilo i podržalo održivo političko rešenje. U pregledu nedelje koji objavljuje na Fejsbuku, Lajčak je naveo da su Eskobar i on posetili region sa ciljem da se pozabave napetom situacijom na severu Kosova i istraže potencijal za političko rešenje. Podsetio je da su na Kosovu razgovarali sa najvišim rukovodstvom, uključujući predsednici Vjosu Osmani, premijera Aljbina Kurtija i prvog zamenika premijera Besnika Bislimija i da su im "u dugom razgovoru preneli zabrinutost zbog situacije na severu i istakli potrebu za hitnom deeskalacijom". "Ponovili smo šta su i EU i SAD tražile od strana da urade kada pozivaju na političko rešenje: hitnu deeskalaciju, prevremene izbore uz učešće kosovskih Srba i povratak dijalogu o normalizaciji", naveo je Lajčak. On je dodao da su razgovarali i sa opozicionim liderima kosovskih Albanaca kojima su "objasnili posledice trenutne krize i štetu koju ona nanosi međunarodnom ugledu Kosova i zamolili ih za podršku političkom rešenju za smirivanje tenzija". "Kako se nijedno rešenje ne može postići bez uključivanja pogođenog stanovništva, Eskobar i ja smo se sastali i sa predstavnicima Srpske liste i civilnog društva, da bismo čuli od njih i objasnili im zašto je važno da kosovski Srbi učestvuju na novim izborima", dodao je. Razgovore u Beogradu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem Lajčak je opisao kao "podjednako duge, ali i nimalo lake" navodeći da su mu "objasnili kako treba da doprinese izlasku iz sadašnje krize i pozabavili se složenom situacijom Srba na Kosovu". "Posebno smo istakli da, iako svi građani imaju pravo na miran protest, nasilje nikada nije prihvatljivo i ne može biti nekažnjivosti", dodao je Lajčak u pregledu nedelje na Fejsbuku.

(Beta, 06.12.2023)