RHMZ upozorava: Danas i sutra obilne padavine u više delova Srbije

Beta pre 5 sati

U istočnoj, centralnoj i južnoj Srbiji i na jugu Banata danas će biti obilnih padavina, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Na tom području se očekuje od 15 do 40 milimetara kiše za 24 sata, lokalno i više, naročito u Borskom i Braničevskom okrugu i u brdsko-planinskim predelima. Suvo će biti jedino u Bačkoj i na severu Banata. Sutra ujutru i pre podne na istoku i jugu Srbije se očekuje zadržavanje obilnih padavina i novih 20 do 30 milimetara kiše za 12 sati. U većini ostalih krajeva biće umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok će u Vojvodini, zapadnoj Srbiji i Šumadiji biti suvo, promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Sutra uveče se u svim krajevima očekuje razvedravanje. U Srbiji će sutra duvati slab do umeren vetar, severni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 11 do 16, najviša od 20 do 24 stepena. U Beogradu će sutra biti suvo, promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, uz slab, severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 13, najviša oko 22 stepena. U Srbiji će u sredu ujutru i pre podne biti pretežno sunčano vreme, od sredine dana jače naoblačenje zahvatiće južne i jugozapadne predele, a posle podne zapadne i severozapadne krajeve, ponegde uslovljavajući kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Od četvrtka do 20. juna ponovo će u svim krajevima biti kiše, pljuskova i grmljavina, ponegde i grada. Meteorološke prilike će biti relativno povoljne za većinu hroničnih bolesnika, a oprez se savetuje osobama sa cerebrovaskularnim oboljenjima i osetljivim nervnim sistemom.

Moguće meteoropatske reakcije su neraspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja, navodi se u bimeteorološkoj prognozi za 13. jun.

(Beta, 06.12.2023)