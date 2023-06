Više sunca samo na severu, u ostalim krajevima i dalje kiša i pljuskovi

U Srbiji će danas biti više sunca na severu, dok u ostalim krajevima i dalje ostaje promenljivo, ponovo se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina.

Biće svežije najviša dnevna temperatura do 24 stepena. U većem delu umereno do potpuno oblačno i svežije s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz slab do umeren severozapadni vetar. Na severu i severozapadu Vojvodine suvo sa sunčanim intervalima, a vetar će biti u pojačanju. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša od 18 do 24 stepena. U Beogradu će i danas bit potrebni kišobrani, jer se povremeno očekuju padavine.Svežije i u glavnom gradu, temperatura do 20 stepeni.