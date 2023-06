Vaših par minuta nekome će značiti život: Ovde danas možete dati krv

Osoba treba da bude zdrava i dobrog opšteg stanja, teža od 50 kilograma, da joj je telesne temperatura do 37 stepeni. Interval između davanja krvi je 3 meseca (12 nedelja) za muškarce i 4 meseca (16 nedelja) za žene

Dobrovoljni davaoci krvi danas, 12. juna, krv mogu dati u Lajkovcu, Tutinu, Požarevcu, Smederevu i na Novom Beogradu. Lajkovac Tamnava zapadno polje, Radljevo od 11.00 do 15.30 časova. Novi Beograd Institut za transfuziju krvi Novi Beograd, stari Merkator, autobus od 10.00 do 14.00 časova Tutin Institut za transfuziju krvi Tutin, Kuća mira, autobus od 10.00 do 15.00 časova. Požarevac Institut za transfuziju krvi Požarevac, Dom Crvenog krsta od 09.00 do 15.00